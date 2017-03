Durante e ceremonia di diamars atardi ora cu Prome Minister Mike Eman a pone e prome Seyo di Monumento Proteha, director di Monumentenbureau Sra. Yvonne Webb a expresa su satisfaccion cu e programa ta inicia. Tambe a probecha e oportunida pa gradici Gobierno pa tur e sosten ricibi den realisa e vision di Minister President Eman di restaura tur e monumentonan historico den centro di ciudad.“Pa nos ta un honor cu Minister President ta bay inicia e identificacion di edificionan historico, pero alabes den nomber di Monumentenbureau ta gradici Gobierno pa tur e apoyo cu nos departamento ta haya pa nos por a cumpli cu e vision di minister president pa tambe restaura tur e edificionan bunita rond di su binnenhof pa awor e ta resalta y cu orguyo nos por admira nan pa nan keda pa e siguiente generacionnan.”Dia di ayera ta pa Monumentenbureau uno historico. E inicio di e programa cu ta identifica e edificionan di Gobierno cu ta un monumento proteha ta un herment balioso den e lucha pa restaura y resguarda nos historia y cultura. E directora a menciona cu no por tabatin otro siman mas apropia pa inicia cu esun di nos Himno y Bandera den nos luna cultural.“Nos ta para dilanti di un edificio historico cu basta hende a traha den dje. Tur hende a cera cabes hunto pa goberna nos pais den e edificio historico aki. E ta di 1942 y bo por wak tambe cu e ta un di e tiki edificionan cu tin shingles riba su dak y esey ta paso e edificio a wordo construi durante tempo di Di Dos Guera Mundial y material no tabata yega Aruba hopi lihe,” asina Sra. Webb a conta na esnan presente na e ceremonia.E seyo cu ta rond y awo ta pega riba e fachada di Bestuurskantoor, ta un diseño cu e oficina di Monumento mester a prepara hincando hopi nificacion den dje. E director a splica cu riba casnan antiguo ta haya hopi simbolo den forma di strea, curason y tur tin nan nificacion. Algun hende ta bisa cu e simbolonan aki a wordo poni dor di indjannan, mientras cu otro ta bisa cu ta ora di haya un yiu tabata añadi un simbolo; otro ta bisa cu e simbolo ta pa proteccion y ultimo tin tambe ta pensa cu ta djis pa decoracion.Pa trece mas claridad, Oficina di Monumento ta bay realisa e aña aki un estudio riba e simbolonan aki u ta haya riba e asina yama ‘casnan floria.’ E simbolo cu tin riba e seyo tin e forma di un strea y den e cultura Arubiano ta nifica proteccion. Logicamente no tabatin miho escogencia pa representa e meta di e seyo, cu ta pa proteha e edificionan monumental.







