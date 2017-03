Björn Stenvers, experto den mercadeo di museonan na Hulanda y rond mundo, a accentua cu traha hunto ta e caminda pa cana pa crea un turismo exitoso y esey por mira rond mundo…“y mi a ripara for di combersacionnan cu coleganan di Aruba cu ta tempo pa e museonan aki tambe disfruta di turismo”. E experto a pasa e ultimo dianan na Aruba reuniendo cu directiva di Fundacion Museo Arubano y a topa cu partnernan den e industria. E tin un bon bista unda nos ta y unda nos kier bay den e añanan nos dilanti.

“Mas bishitante kiermen cu mester traha mas hunto cu partnernan di tur dos banda compartiendo ideanan y duna experticio. Como colega mundial mi ta trece algun idea pa Aruba y nos tin sesionnan cu e coleganan pa mira con nos por bay dilanti poniendo un pia dilanti e otro”, asina Björn Stenvers a splica.

E experto ta sigui bisa cu e entrevista aki ta un bon ehempel con media ta sostene e idea cu den turismo no solamente hotel ta importante pero tambe e museonan ta importante. “Si mira pakico turistanan ta bishita Aruba, awor nan ta bin pa e beach, pa placer, por ta e naturalesa, cuminda dushi, hendenan hospitalario pero e lo ta hopi bon pa duna atraccion extra y esaki ta bo museonan. Aruba tin un cultura rico, un historia rico. Asina ta awor e museonan ta na turno, pero e ora mester traha hunto!”

Björn Stenvers a sigui elabora cu e no ta un trend di ultimo temponan cu hendenan kier sa mas di e cultura di e paisnan cu nan ta bishita. E ta algo cu t’ey for di un comienso. Simplemente tin algun luga, ciudadnan y islanan den mundo cu no a pensa na prome instante pa uza cultura. “Singapore tambe ta un luga asina. Eynan bo no ta bay explicitamente pa bishita un museo. Nan tambe ta haciendo e cambio.”

E experto di mercadeo di museo ta sigui riba e tema bisando cu si mira Monaco tambe ta cambiando. “Turismo tin un necesidad extra – sigur pa e bishitante cu ta ripiti – pa bay un poco mas profundo na e pais cu bo ta bishita mas biaha. Pensa riba Babyboomers – nan no kier ta solamente riba beach. Nan kier un dia diferente. Esey nos ta ofrece cu museonan na FMA”. Su conseho pa Aruba: “Loke boso por haci na Aruba ta bishita nos museonan y esaki mi ta bisa e turista tambe!”

“Nos a hinca un programa di trabao extenso den otro. Nos ta trahando riba puntonan di programa… “y un cos cu sigur a sali afo ta e creacion di e Aruba Museum Academy cu a cuminsa dialuna. Aki lo cuminsa train nos mesun hendenan na FMA trahando hunto cu partnernan manera hotel cu ta train riba e tema di hospitalidad.”

“Na Amsterdam nos tin un deal di sponsor unda nan ta haci esaki pornada y esey por aki tambe. Tin hendenan di ATA cu tambe lo por train nos riba e tema con nos por sostene e turista miho. Asina ta traha hunto, comparti conocemento y sigui expande como coleganan entre otro, esey ta e meta di mi bishita na FMA”, Björn Stenvers a conclui bisando.





