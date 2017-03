Den cuadro di e “World Wetlands Day” Colegio Arubano y Prinses Amalia Basis School a tene un actividad na Spaans Lagoen cu apoyo di AHATA dia 9 di maart. Zaida Everon, Docente di Colegio Arubano a splica cu nan a tene un excursion pa conmemora e importancia di “wetlands”, den e caso aki Spaans Lagoen. E alumnonan di Colegio, e klas VWO 4 a hinca un opdracht den otro pa muchanan di scol basico Prinses Amalia pa asina siña nan den un manera didactico y cu experimento kico ta e importancia di a area aki.

Cada grupo a traha su mesun opdracht bao guia di e docente Biologie y nan a ehecut’e cu e studiantenan di Prinses Amalia Basis School, asina Juffrouw Everon a indica. E muchanan tabata hopi entusiasma y asina a alcansa meta di e actividad. E alumnonan di Colegio Arubano a laga sa cu pa nan tabata un bon experiencia pa nan mes siña algo y pa pas’e over pa e muchanan mas chikito, juffrouw Zaida Everon a indica. E intencion ta pa mas biaha por bay den veld cu nan studiantenan pa nan mes por siña algo for di e naturaleza di Aruba y haya aprecio pa esaki. “Pa loke nan siña pas’e over na otronan”.

Marie Therese Croes, Juffrouw di Klas 4 di Prinses Amalia Basis School a duna di conoce cu nan ta dunando les di mangrovenan na scol y nan a acerca e Fundacion “Wetlands Aruba” y ta asina cu e juffrouw di Colegio Arubano a invita nan. E alumnonan di Colegio Arubano a traha un opdracht pa e muchanan siña mas di “wetlands” na Aruba. E alumnonan tabata hopi contento cu tur loke nan a por a siña riba mangel.

Juan Perez ta un alumno di Prinses Amalia Basis Scol y a bisa cu e actividad tabata hopi leuk. Nan a siña hopi di e mangrovenan. Gendrik Rodriguez a agrega cu el a siña hopi cos, nan a hunga y nan a pasa leuk. El a indica cu el a siña cu e mangrovenan ta yuda pa ora un horcan ta na caminda y cu lama ta bira halto, cu e mangrovenan ta yuda wanta lama keto.

Banda di esey e muchanan a keda encanta cu nan por a pasa bon, wak hopi bestia di lama. Tabata un actividad hopi leuk, e muchanan a expresa.









