10 aña y 4 aña di prison pa a mata e conocido futbolista Gomez

Awe mainta e hombernan Venezolano K.S.P.(23) y e Colombiano J.F.B.(22), a presenta den Corte pa scucha nan sentencia.

Tratamento di e caso aki a tuma lugar na Februari 2017, caminda ambos a wordo haya culpable pa morto di e conocido futbolista Gomez, kende dia 30 di Juli 2016 a wordo mata na forma cruel den centro di Playa.

Telenoticia por a compronde cu awe mainta Hues a cuminsa cu K.S.P. y a bisa cu e ta haya legalmente proba cu K.S.P. a mata Gomez door di hink’e cu cuchiu. Hues a rechaza cu K.S.P. ta bisa cu no ta e, sino J.F.B. ta esun cu a hinca e victima.

Pa loke ta e demanda di e famia, Hues a aproba algo mas di 3 mil florin di gastonan. Pa loke ta e gastonan di alimentacion pa e yiu, Hues a aproba mas cu 41 mil florin. Hues no a aproba daño inmaterial.

Hues ta haya cu K.S.P. mester haya un castigo di prison largo. Hues a condena K.S.P. na 10 aña di prison. Pa loke ta J.F.B., Hues ta haya cu no a keda proba cu e ta complice di mata sino e subsidiario esta complice condicional di a mata. Hues a bisa cu e no ta kere e storia di J.F.B., cu e no kier a duna e cuchiu sino cu ta K.S.P. a ranca e cuchiu. Hues ta haya cu J.F.B. a duna K.S.P. e cuchiu. Pa loke ta e demanda di daño, Hues a ordena J.F.B. tambe pa paga. Esey ta nifica cu entre nan dos lo mester paga tur e suma menciona.

Hues ta haya cu J.F.B. tambe mester haya castigo di prison. El a condena J.F.B. na 4 aña di prison.



