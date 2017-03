A bolbe pospone caso di homber sospecha di a maltrata severamente baby di 7 siman

Awe mainta e homber J.T.(28) a presenta den Corte pa sigui cu e caso cu aña pasa November a keda posponi. Telenoticia por a compronde cu e sospechoso no a keda contento ora el a tende cu e caso ta bolbe wordo posponi.

Aña pasa November 2016, Hues a pospone e caso pasobra Hues tabata kier haya mas informacion riba causa di e heridanan cu e baby di 7 siman a sufri. Hues ta haya cu e raport di e dokter di mucha no ta duna suficiente informacion. E acusacion contra J.T. ta cu entre 8 y 10 Maart 2016, el a maltrata severamente su yiu homber baby di 7 siman. E maltrato ta cu e baby di 7 siman tabatin ripchi kibra, weso na pia kibra y sla na cabez.

A pospone e caso y ayera atrobe mester a pospone e caso pasobra ainda e raport no ta cla. Abogado mr. Zara a bolbe pidi pa laga e sospechoso liber. El a mustra cu ya caba su cliente tin 12 luna sera den KIA. E abogado a mustra cu Hof den su evaluacion pa laga J.T. sera a bisa cu e castigo lo por ta 24 luna di cual 6 luna ta condicional. El a bisa Hues cu si calcula tur cos, su cliente lo por haya libertad. El a mustra cu ainda e investigacion no ta cla.

Fiscal ta opone riba peticion di abogado. El a adverti cu e castigo cu e lo bay exigi, lo bay ta mas halto. Pesey el a pidi pa rechaza esaki. E ta haya cu e abogado no a argumenta motibonan. E ta enfatisa cu ta trata aki di un caso hopi serio di maltrato severo di un baby di 7 siman.

Hues ta haya cu no tin base pa laga e sospechoso liber, aunke cu e ta haya cu e sospechoso tin asina tanto tempo sera pa e investigacion di e caso. Hues a dicidi cu e ta manda e caso bek pa Hues Comisario pa asina e raport keda cla y cu dia 19 Mei 2017, e caso lo sigui.



