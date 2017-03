Dia 8 di maart ultimo muhenan rond mundo a uni nan mes na un paro mundial di nan trabaonan pa demostra nan rol den sociedad. Pa di 6 aña, Minister di Enseñansa y su team a organisa e evento anual “International Women’s Day Conference” unda a organisa un dia yena cu oradornan internacional y local. Un evento cu a atrae 800 hende muhe y cu a resulta den un dia exitoso unda un y tur presente a keda inspira.Un di e oradornan cu a hala hopi atencion tabata e actriz y orador di UN pa traficacion humano, Mira Sorvino cu a habri wowo di esnan presente riba traficacion humano mundial.“Mi a purba duna esnan presente un bista general di e diferente formanan di traficacion humano. Na comienso mi a duna estadisticonan y echonan. Despues mi a bay den e diferente storianan personal di tur esnan cu mi a conoce. Sea ta sobreviviente of hefe di polis of un traficador y asina duna nan un conexion personal riba e tema,” e actriz ta splica.E ta sigui bisa cu e a sinti cu nan tabata conecta. “Mi a sinti cu nan tabata scucha y na final nan tabata apreciativo. Mi a haya hopi comentario cu hendenan a sinti nan mes conmovi. Nan a sinti nan mes acerca pa e vulnerabilidad di e isla pa ta un potencial pa trafico humano y nan kier preveni esaki.”Mira ta sigui bisa cu esaki ta su prome biaha na Aruba… “y ami cu mi famia ta pasando un rato dushi akinan. Nos tabata tin e oportunidad di conoce Minister Michelle un poco mas. E y su famia a hiba nos riba un tour di Aruba. E beyesa natural y e hendenan amabel cu nos a conoce ta un rato bunita pa nos pa ta hunto como famia.”E actriz a bisa cu e cualkier ciudadano por ta esunnan cu por para trafico humano. “Mi lo bisa den tur honestidad cu si bo mira algo cu bo ta kere ta sospechoso no tin miedo di papia. Yama e linea di Trafico Humano y nan lo investiga. Bo por ta salbando un mucha. Bo por ta salbando un ser humano. Bo por ta parando un crimen y haci Aruba un luga inhospitalario pa traficantenan humano.”

Orador Marcelina Richardson ta gradici e organisadonan di a dune e oportunidad di presenta, specialmente riba su experticio cu ta Liderasgo y Motivacion. “Mi ta forma parti di un grupo di muhe cu ta yuda riba e puntonan aki. Loke mi a presenta ta cu abo ta esun cu mester cuida abo.”

“Pa cuminsa si bo mesun bienestar no ta bon bo no por wak pa otro. Abo mester por wak internamente prome cu bo wak pafo. Esaki kiermen construi bo mes. Traha riba bo mesun autoestima. Mi a papia di wak pa bo mes curpa, mente y alma. Bo salud cu ta mesun importante. E mensahe a cay den bon tera y mi ta contento di ta bek na Aruba,” e ta remarca.

Orador local Murielle Brown-Roos cu ta un docente a inspira un y tur cu su storia personal combatiendo depresion. E a cuminsa su turno riba stage splicando esnan presente cu actualmente e ta riba un break pa un temporada pa asina dedica na su mes y su famia. “Mi ta haya falta di mi muchanan si mi tin cu bisa sinceramente. Pero awor akinan mi ta tumando tempo pa mi famia cu ta algo cu ta mi prioridad y mi ta contento cu e decision.”

Murielle su storia a cuminsa aña pasa… “mi tabata sintimi malo. Mi no a scucha mi curpa y esaki a conduci cu mi a haya un “burn out” cu a hibami na un depresion. Mi a amplia con esaki a trece cambionan grandi na mi famia ya cu mi no a spera esaki pa mi mes y pa mi mesun yiunan y e trabao cu tanto mi ta gusta.”

E docente hoben ta sigui bisa cu esaki a hib’e den henter un otro estilo di bida. “Nos mester a bay wak den restospectiva con mi ta recupera di esaki.”

“Mi a haci hopi yoga y hopi meditacion. Mi tabata tin hopi sosten di mi famia y amistadnan. Ami mes a bay lesa hopi pa mi por compronde kico mi ta pasando aden. Con mi por yuda mi mes pa mi yega bek pa mi funciona manera mi lo desea,” Murielle ta splica.

“Mi tipnan pa sali for di un situacion asina ta cu loke ta hopi importante ta cu nos tin cu corda cu apesar cu awendia cu nos kier ta mama, casa, amiga, bon trahado cu nos mester tuma tempo pa nos mes. Tuma e breaknan. Dedica tempo na algo cu ta dibo mes. No di bo yiunan, no di bo casa, no di bo trabao. Algo unda abo ta haya un rato pa bo interesnan,” e ta profundisa.

“Pa mi actualmente esaki ta yoga. Mi a bay riba un paso hopi mas poco poco cu mi curpa. Fuera di esey awor landamento a bira algo di mi rutina cu a yudami hopi. Banda di yoga mi a tuma les di medita cu ta yudami anochi ora mi mester drumi pa mi por pega soño na luga di pildo pa drumi. Naturalmente medita tabata un forma pa mi por a siña mi mes cope y kita for di e pildonan aki. Mi ta den un estilo di bida riba un paso hopi mas poco poco. Otro tip ta pa busca algo di bo mes. E por ta den forma di un hobby manera pinta. E mester ta algo cu abo mes ta enjoy,” e ta bisa.







