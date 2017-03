Natural Bridge ta celebra su prome aña desde su renobacion.Cinco decada pasa famia Luydens a establece un refresqueria na Natural Bridge. Aunke no tabatin acceso pa awa y coriente nan a namora di e area, nan a cuida loke tabatin, y cu tempo nan a expande nan negoshi pa inclui diferente servicio. Nan a mantene e area di Natural Bridge limpi y brinda diferente servicio na bishitantenan di un di e brugnan natural mas famoso na mundo.Den transcurso di añanan nan a dicidi cu a bira tempo pa pasa nan compania na un otro operador, na uno cu ta balora y respeta nos cultura y tradicion nan. Uno cu lo tuma over e trabao nan duro cu e famia Arubano aki a haci pa hopi aña y cu lo sigui contribui grandemente na e desaroyo di Aruba su turismo.Na fin di aña 2015 De Palm Tours, cu ta un compania netamente Arubiano, a dicidi di cumpra e edificio y inverti algun miyones di florin pa asina por renoba tur e facilidadnan. Nan a agrega diferente aspecto pa duna realce na e luga. A expande, y a pone airco y hasta musica den e bañonan, como cu esaki ta e motibo principal pa cualkier persona cu ta bishita e sitio drenta den e edificio.A duna folklore, historia y cultura di Aruba un luga prominente den e renobacion; a duna e edificio aspecto di un cas Arubano tipico, y a agrega hopi potret di Carnaval, aspectonan local y splicacion di diferente momentonan historico den e decoracion. Tanto e turistanan como bishitantenan local ta keda encanta tur ora cu nan bishita nan.Giomar Nunes , kende actualmente ta manager di operacion di e facilidadnan, ta splica cu den un luna druk, den temporada di barco crucero, Natural Bridge ta ricibi mas of menos 40 mil turista.E beyesa di naturalesa, un bista impactante, un luga puro ta trece retonan cune. Y privilegio di tin un “adres” na Natural Bridge sigur tin su retonan, esta cu no tin coneccion di awa ni kabel di coriente cu ta yega na e sitio. Tur cos di coriente, incluyendo e airconan, ta draai riba generator y tur dia ta bin truck di awa pa trece awa limpi pa uza pa e bañonan, y pa muha mata, Nunes ta splica, e generatornan ta draai 24 ora pa dia, shete dia pa siman.P’esey mes ta cobra turista $1 pa uza baño y residentenan di Aruba ta paga Afl. 1, asina nan ta garantisa cu e bañonan semper ta limpi y den bon condicion.

E mural ta un atraccion grandi, y Nunes ta invita nos hendenan local tambe pa haci uzo di e oportunidad pa saca potret na nan mural di e Natural Bridge original, pa pone esaki riba paginanan di medionan social cu e hashtag “ #naturalbridgearuba” y asina mustra e bista bunita aki na henter mundo.

Tambe Nunes ta splica cu lo tin un special pa nos localnan pa dia 18 di Maart. Pa celebra e ocasion special aki, Natural Bridge ta invita comunidad pa bishita nan snackbar durante di nan recorido di festividadnan pa descansa y disfruta di e bunita y impresionante costa panort y purba e dushi pastechinan di cabaron y di calco, traha specialmente y unicamente pa Dia di Himno y Bandera. Ademas, lo tin diferente snack tipico Arubano riba menu y prijs special riba “beer bucket”. Corda cu tur prijs riba nan menu ta bira florin pa tur local y mester paga 1 Florin (envez di 1 dollar) pa por usa e baño.

Ban disfruta y aprecia di tur loke nos naturalesa tin pa ofrece y sea semper orguyoso di biba riba e pida baranca aki.





















