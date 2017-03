Miembro hopi aprecia di team di administracion ta bay cu VUTCuerpo Policial ta desea Astrid Tromp-Hoek un dushi pensioen

Recientemente Cuerpo Policial a organisa un encuentro ameno casual na honor di un di nan miembronan di administracion mas aprecia. Astrid Tromp-Hoek, kende tabata coordinador di DIF a dicidi despues di 41 aña di servicio di pidi su VUT, esta pensioen tempran.

Tromp-Hoek ta conoci como un bon colega, un persona trankilo cu tin hopi experiencia.

Hefe di Recherchediensten, Vanessa Tjon, a bisa cu e departamento unda cu Tromp-Hoek ta traha ta un departamento hopi importante pa e maneho di Cuerpo Policial pa loke ta trata e parti di administracion. Su funcion ta un di esunnan mas importante, como cu tur corespondencia tabata pasa cerca dje.

Semper Astrid tin un smile, e ta un persona hopi amabel y semper ta facil pa yega cerca dje cu cualkier pregunta, Tjon a expresa. Bo sa cu bo ta wordo bon atendi, el a agrega, y Cuerpo Policial ta gradicie pa tur e añanan cu el a dedica na servicio di su coleganan y comunidad di Aruba.

E ta un persona cu a traha bon cu su coleganan, habri pa yuda, sigur nan lo sinti su falta, el a bisa.

Errol Zebeda, kende ta hefe di e division “bedrijfsvoering” di Cuerpo Policial, ta añadi cu Astrid ta un persona hopi dedica y keto, e tin hopi conocemento y cualkier pregunta tocante di documentonan of archivo di documento e por contesta. Si acaso e no tabatin e contesta di biaha, Tromp-Hoek tabata busca e informacion y acerca su coleganan bek cu e splicacion cu nan tabata buscando.

Cuerpo Policial ta desea Astrid lo miho pa cu su VUT, como un persona cu ta gusta ta cu su famia, awo e ta bay dedica su tempo na su casa Kili, su mama, su yiunan, nietonan, y sigur lo duna bon contenido na su tempo liber, Zebeda a remarca.

Astrid Tromp-Hoek a cuminsa traha na Cuerpo Policial di Aruba dia 10 di november 1975. El a traha den diferente departamento di administracion, y e ultimo añanan tabata coordinador di DIF.

Su experiencia cu Cuerpo Policial tabata un tempo dushi, y bunita, durante cual el a siña hopi di ley, con pa comporta y hopi otro cos cu e no ta lubida mas. E por a conta semper cu e sosten di su famia, cual ta algo hopi valioso pe, nunca el a sinti falta di nan apoyo.

Un anecdota di tur e añanan cu el a traha cu Cuerpo Policial, ta dia cu un raton a aparece den nan oficina. Ainda e ta corda e gritonan y di e mucha muhenan cu a bula na gritamento, y rancamento di cabey riba un lessenaar. Ainda Astrid ta hari ora e ta corda e situacion ey den nan oficina.

Concluyendo, Astrid Tromp-Hoek ta subraya cu kico cu un persona ta desea e mester pone amor den dje, traha cu amor, y trahando cu amor el a logra loke e tabata desea.













