Riba 20 di maart, Dia Mundia di Salud Oral, Departamento di Salud Publico (DVG) ta para keto riba e importancia di nos salud oral.

Ta clave pa recorda tur hende con importante nos salud oral ta den nos bida. Salud oral ta mas cu’n sonrisa bunita. Nos boca y djentenan tin funcion basico cu nos curpa tin mester di dje, manera e habilidad pa papia, hari, kauw, guli, sunchi y pa demostra nos sintimentonan.

Ademas, tin un relecion entre enfermedad di carni di djente y riesgo pa desaroya diabetes, enfermedad di curason, cancer di pancreas y pulmonia. DVG ta promove un bon salud oral fo’i chikito cu diferente programa di conscientisacion durante henter aña, manera revision di djente di mucha ora di bay Wit Gele Kruis, revision di djente na scol, ta promove e derecho di uzo di e ‘Sanerings kaart’ di AZV y segun peticion brinda charla educativo di salud oral na scol.​​

E aña aki DVG kier promove e importancia pa cuida nos boca y djentenan, tanto cerca mucha como adultonan. Ademas DVG kier conscientisa comunidad di e impactonan social (p.e. nos ta evita di hari pa motibo di nos djentenan) y economico (tratamento dental tin su gastonan) di e enfermedadnan oral. Un salud oral optimal ta necesario pa mantene nos salud y nos bienestar general. Ora nos mira rond mundo, 90% di e poblacion lo sufri di un malesa oral durante nan bida p.e. caries, enfermedad di carni di djente of cancer oral y Aruba no ta un excepcion. ​​​​​​​​

Un gradicimento y saludo ta bay na tur esnan cu ta traha den e profesion y contribui na mehora e salud oral di nos comunidad. E aña aki Departamento di Salud Publico kier motiva tur hende pa tuma responsabilidad di nan salud oral cu ta den nan mesun man. Un higiena oral inadecuado ta conduci na acumulacion di resto di cuminda y bacteria riba e djentenan. Esaki na su turno por causa caries y enfermedad di carn’i djente. Ora nos skeiro djente dos biaha pa dia, nos ta kita e resto di cuminda y ta baha e cantidad di bacteria den boca. Haya sa trempan di e enfermedadnan oral ta importante. Bishita bo dentista 2 biaha pa aña ta yuda preveni y trata e condicionnan den boca mas trempan posibel. Asina tur hende por gosa di boca y djentenan funcional y saludabel for di mucha te na edad halto.

Pa mas informacion por yama 5224200 Departamento di Salud Publico, Seccion Cuido Dental Hubenil.





