Pakico gasta awa? Esey ta e pregunta principal, diaranson awor 22 di maart riba Dia Mundial di Awa. Di e forma aki United Nations ta conscientisa comunidad di e importancia di awa den tur aspecto. 80% di awa residual, esta awa cu nos a uza di un of otro forma caba, ta bay bek den naturalesa mientras cu por a recicla e awa aki y uz’e di nobo. WEB Aruba casi diariamente tin di haber cu gastamento di awa di bebe den forma di lekkage. P’esey riba e dia importante aki WEB Aruba ta para keto na con por evita gastamento di awa di bebe ora di rosa of coba tereno.

Pa 85 aña largo, WEB Aruba ta percura pa 24 ora pa dia tin awa di calidad halto ta sali for di cranchi. Na Aruba nos no conoce scarcedad di awa di bebe. Un ciudadano na Aruba lo ta menos consciente pa no gasta awa, compara cu un ciudadano di paisnan caminda awa ta scars. Na mes momento, na Aruba nos ta uza e mesun awa di bebe pa tur otro uzo. P’esey con cu bay bin, ta bon pa medio ambiente y pa eficiencia, pa no gasta awa inecesariamente.

Lekkage

E aspecto di lekkage ta contribui na gastamento di awa. Casi tur dia, WEB ta hay su mes confronta cu lekkage door di cobamento. Un tubo kibra por causa hopi perdida of baha presion di awa y tin biaha henter un bario por keda sin awa. Ora WEB caba di drecha e tubo, ta spula e tuberia te ora e ta limpi. Aunke e gastonan di e awa cu ta uza pa spula ta cay pa WEB, na e momento ey ta ta gasta awa inecesariamente.

Evita daño na tuberia

Comunidad por yuda pa no gasta awa sin cu tin mester. Si bo tin plan pa rosa of coba ariba tereno publico, tuma contacto cu WEB prome, pa haña sa unda por coba sin haci daño na tuberia di awa. A base di mapa y chekeo na e sitio, WEB lo informa con hundo por coba sin haci daño na tuberia. Pa lo cual ta tereno propio, ta bon pa controla e mapa di cas prome, pa asina haña sa con e tuberia ta cana prome cu cuminsa coba.

Aplaudi

Cu ayudo y sosten di comunidad, empleadonan di tur e diferente departamentonan di WEB ta haci esfuerso pa desalina awa, mantene e plantanan y red di tuberia y controla e awa debidamente pa por keda garantisa un calidad halto. P’esey WEB ta aplaudi e Dia Mundial di Awa proclama pa Nacionnan Uni y pa e conscientisacion mundial pa e importancia di awa cu e dia aki ta trece cu ne. WEB Aruba ta haci uzo di e oportunidad aki pa gradici su empleadonan den tur sector y tur ciudadano pa nan aporte na nos awa di bebe cu ta asina valioso pa Aruba.





