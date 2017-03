AHATA ta anuncia e di 15 Competencia y Exposicion di Obra y Arte ReciclaEnvironmental Committee di Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta anuncia cu registracion pa e di 15 Competencia y Exposicion di Obra y Arte Recicla ta habri, y pa mas informacion y inscripcion esunnan interesa por tuma contacto cu oficina di AHATA na number 5822607. No ta cobra pa registracion y participacion.E ultimo dia pa inscribi ta dia 14 di april, y tur obra y piesa di arte mester wordo entrega dia 5 di mei na UNOCA, Stadionweg 21. E exposicion mes ta tuma luga for di dia 8 pa dia 12 di mei, na UNOCA Stadionweg 21.E formulario di registracion ta disponibel na AHATA den orarionan di oficina for di dialuna pa diabierna. Registracion digital ta posibel tambe; por fabor yama AHATA pa ricibi e formulario via di e-mail.E comision di medio ambiente ta desea di mira mas registracion di parti di scolnan, como cu e exposicion ta un plataforma excelente pa e muchanan demostra nan talento y creatividad. Individual, grupo, companianan tambe ta welcome pa participa. Tin diferente categoria pa registra, esta individual amateur, individual profesional, grupo, scol basico 1-3, scol basico 4-6, scol secundario. Tur persona cu ta desea mas informacion por tuma contacto cu AHATA.Nan ta recorda tur esunnan cu ta desea di participa cu ta importante pa nan tene bon cuenta cu e reglanan di e competencia y haci uzo di productonan cu nan tin na cas, oficina caba of a colecta, pero mester ta cosnan cu a wordo uza caba y ta haya un bida nobo como parti di un piesa di arte of obra recicla.Manera tur aña AHATA ta conta cu e colaboracion y contribucion di hopi sponsor cu ta ofrece premionan bunita y atractivo.AHATA Environmental Committee ta hopi activo organisando campañanan di conscientisacion pro medio ambiente den nos comunidad. Un di e leynan cu AHATA a pusha masha hopi pa hopi largo pa realisa ta e prohibicion di saco di plastic cu ta pa un solo uzo, segun Roy Maduro, kende ta miembro di e comision, ta splica. E ley a bira realidad y AHATA ta hopi contento cu su introduccion, y sigur ta mira un cambio caba.Ban yuda nos medio ambiente, sea creativo y consciente, ban practica e tres R nan: Re-usa, Recicla, Reduci





