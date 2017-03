Aruba Aloe su Celebracion di dia di Himno y Bandera tabata un exito totalDiasabra cu a caba di pasa, dia 18 di Maart, Aruba Aloe tambe a forma parti di e ambiente festivo riba nos isla en conexion cu nos dia di Himno y Bandera. E celebracion tabata un exito total, atrayendo un publico impresionante kennan a pasa pa celebra nan orguyo nacional den un manera dibertido pa henter famia.E celebracion a tuma lugar na Aruba Aloe su Fabrica, Museo y tienda na Hato. Tabatin tour gratis di e fabrica y museo, y tambe musica tradicional di Steel Pan. Mientras cu DJ Chris y e banda Sodo y Cuero a entretene e bishitantenan, tabatin pintamento di cara pa e muchanan hunto cu pony rides den e camponan di Aloe. Cuminda no a haci falta hunto cu smoothies di Aloe na encargo di Blue Eyes Catering y The Little One.Aruba Aloe su managing director, Remko van der Veldt, ta comparti, “Nos no por ta mas contento cu e resultado…Tabata yen yen! Nos ta hopi contento cu asina tanto miembro di nos comunidad a bin celebra Aruba su identidad unico! Cual indudablemente ta inclui su tradicion special di e cultivo di Aloe, cu anos na Aruba Aloe ta mantene na bida pa mas di 125 aña caba. Di curason nos ta gradici tur hende cu a forma parti di nos evento y cu a haci esaki un berdadero exito.”Como parti di e celebracion aki, Aruba Aloe tabatin un promocion hopi special den su tienda na Hato. Na honor di e dia di nos Himno y Bandera tur prijs a cambia di dollar pa florin. Marketing Manager Jessica Posner ta comenta, “E promocion tabata un exito total. Door cu e festividad nacional aki ta celebra nos orguyo Arubano, nos a pensa cu esaki lo ta é oportunidad perfecto pa tur nos clientenan por probecha pa cumpra na cantidad tur nan productonan faborito di Aruba Aloe, cual a bira Aruba su orguyo.”Esnan cu a faya e evento aki, por pasa na cualkier momento na e facilidad na Hato pa disfruta di e tour gratis di e museo y fabrica. E tournan ta wordo ofreci cada 15 minuut, di dialuna pa diabierna, for di 8:00 AM pa 4:30 PM y diasabra for di 9:00 AM pa 4:30 PM. E tour ta accentua e historia di e cultivacion di Aloe riba Aruba y ta revela e proceso entero di e produccion, desde e cortamento na man di e blachinan di e Aloe te cu e empake di e productonan final.Aruba Aloe, cual a wordo estableci na 1890, ta un di e unico compañianan di Aloe na mundo cu ta crese, cosecha y procesa su Aloe na e mesun lugar. E Aloe, cual ta wordo considera e miho Aloe di mundo, ta e base di un coleccion di producto pa cuido pa cuero, solo y cabey, cual constantemente ta creciendo. Aruba Aloe awor aki tin 17 tienda aki na Aruba, y su productonan ta obtenibel pa wordo cumpra riba www.arubaaloe.com (Merca & Canada) y na www.arubaaloe.nl (Europa).











Source