CELEBRACION DI PURPLE DAY NA KLEUTERSCHOOL RAYO DI SOLO

PURPLE DAY ta un evento internacional cu e meta pa conscientisa e comunidad riba epilepsia cu ta wordo teni tur aña riba 26 di maart. E evento aki a wordo funda na 2008 na Nova Scotia, Canada door di Cassidy Megan di 9 aña cu sosten di e organisacion di epilepsia di Nova Scotia. Cu esaki Cassidy cu tawata sufri di epilepsia, kier a logra cu un persona cu tin epilepsia, no kere of sinti cu e ta su so. Por combersa y informa otro tocante epilepsia. Ta asina por elimina mito- y taboenan riba e malesa aki.

Na 2009 e organisacion di epilepsia di Nova Scotia y esun di New York na Merca a uni forsa y asina e PURPLE DAY a bira internacional. A scoge pa e color biña, lavendel, bira e color internacional pa epilepsia y pesey ta pidi pa mas tanto posibel hendenan bisti na biña riba e fecha menciona.

Myones di hende na mundo ta sufri di epilepsia. Por bisa cu 1 riba cada 100 hende por haya un atake di epilepsia den nan bida y pesey ta hopi importante pa nos comunidad wordo conscientisa riba e enfermedad aki. Cu e meta aki na 2007 Stichting Epilepsie Aruba (SEA) a wordo lanta, pasobra no tawata existi un organisacion unda e pashent y su famia por a haya informacion riba e tereno aki cu tur su consecuencianan. Cu ayudo di entre otro dokter- y otro personanan activo riba epilepsia, nos fundacion riba un base regular ta tene anochi di informacion cu charlanan riba e malesa aki. Tambe nos ta tene lectura pa e scolnan y otro organisacionnan y cada biaha ta resulta cu nos comunidad tin necesidad grandi na informacion debido riba epilepsia. Y den e cuadro aki SEA a dicidi cu e aña aki atrobe, mescos cu den pasado, lo organisa un celebracion di PURPLE DAY na un scol. E biaha aki esey lo sosode na Kleuterschool Rayo di Solo na San Nicolas. Como cu PURPLE DAY e aña aki ta cay riba un diadomingo, lo tene e celebracion diabierna 24 di maart 2017 unda Minister di Enseñansa Sra. Michele Hooyboer-Winklaar tambe lo ta presente y lo hiba palabra.

Directiva di Rayo Di Solo a organisa un mainta masha interesante pa nan chikitinnan:

1 Nan lo canta un cantica cu scol mes a compone tocante epilepsia

2 Lo tin un exposicicion di pintura traha door di e chikitinnan tocante epilepsia

2 Nan lo los algun blaas bina cu cada un tin un mensahe riba epilepsia

Palabranan di gradicimento ta bay na Directiva di Kleuterschool Rayo Di Solo cu a coopera tremendamente pa SEA por tene e evento aki na nan scol y na Minister Hooyboer-Winklaar cu lo honra nos cu su presencia.

Un danki grandi tambe ta bay pa SUBWAY ARUBA cu a sponsor e evento aki. Un tremendo gesto!

Corda cu un hende cu epilepsia por hiba un bida normal, basta e ta na haltura kico ta epilepsia y e sigui instruccion di su dokter.







Source