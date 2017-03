Temporada di ponemento di webo di tortuga a cuminsa y e prome a tuma lugar dilanti di Amsterdam Manor

Riba Diabierna 17 di Maart den ora nan di mainta a tuma lugar e prome ponemento di webo di un tortuga riba Eagle Beach na altura di Amsterdam Manor Beach Resort, y pa casualidad e momento unico a ser capta riba video pa un trahador di e propiedad cu tabata presente na e sitio. Esaki ta un momento hopi importante den e ciclo di nos naturalesa y nos kier a comparti esaki cu henter e comunidad di Aruba cu e proposito di yuda concientiza tocante e epoca aki; y di biaha resalta kico ta e codigo di conducta correcto pa cu e bunita criaturanan aki cu ta keda bolbe tur aña na e caminda cu nan a nace.

Ta recomendabel pa e personanan no para dilanti di nan y no usa flashlight ni ningun otro sorto di lus cu por stroba e tortuganan. Tortuganan ta timido y tin biaha ta bai sin pone e webonan pa via cu tin hopi hende rond di nan cu por crea interferencia. Ora nan a traha na nido y a caba di pone nan webo, nan mes lo bay laman bek. Si bo topa cu algun tortuga cu ta mustra confundi door di e lusnan rond di dje, yama Aruba Turtle Hotline pa asistencia na number 592 9393 mesora.







