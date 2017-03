Proyecto piloto den colaboracion cu Monumentenbureau3D Surveying Hacienda Prueba Di Midimento Di Un Edifio Monumental

Recientemente 3D Surveying cu ta specialisa den midimento di tereno y edificio cu drone of cu laser a haci un midimento di Ecury Complex. 3D Surveying cu su software ta traha un stramien riba e tereno cu e edificio ta situa riba dje pa despues cu un drone ta pasa varios biaha riba e edificio. Aki ta tuma diferente informacion di e edificio. Cu e informacion aki, por pone den diferente programa di pinta mapa manera entre otro Autocad, Revit, Archicad, etc. E midimento aki ta den precision di centimeter y si a hacie cu laser e precision lo ta den millimeter. E costo pa hacie cu laser lo mas halto. E proyecto aki ta uno di prueba, pa wak si e ta cuadra cu e realdad. Monumentenbureau ta evaluando cu e manera innovativo aki pa asina tin tur mapanan digital y lo propone esaki tambe na gobierno. Pero semper ta keda e factor primordial cu ta e financiamento di e proyecto aki pa e por bira realidad.

Monumentenbureau ta gradici “3D Surveying Specialized In Laserscanning And Surveying” pa nan cooperacion pa e proyecto piloto aki.









Source