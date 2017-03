4 aña di prison pa homber cu a maltrata y viola dama

Diahuebs mainta Hues a confirma e exigencia di Fiscal esta 4 aña di prison pa e homber J., kende a wordo haya culpable di a maltrata y viola su amiga .

Telenoticia por a compronde cu J. a admiti di a maltrata e dama C. riba 7 September 2016 pero no cu a viola e dama sino tabatin relacion sexual voluntario.

Hues a mustra cu e victima C. a declara cu dia 7 September 2016 lo tabatin problema y e kier a bay for di e apartamento pero J. a sera porta na yabi. E victima kier a grita for di baño y J. lo a gar’e na cabey y dal’e riba suela. C. a coy un pidi tubo di hero for di baño pa defende su mes. J. a kita esaki for di dje y dal’e cun’e. Door cu C. tabata grita, J. a hinca papel di wc den su boca.

Fiscal a condena totalmente loke J. a haci y a exigi 4 aña di prison.

Diahuebs mainta sentencia a cay. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba e promer acusacion. Esey ta encera e maltrato y violacion. Hues a bisa cu e ta haya e declaracion di e victima confiabel. Hues a sigui bisa cu e no ta kere cu J. tabatin relacion sexual voluntario.

Hues a mustra cu e ta tene cuenta cu e parti di psycologo cu ta bisa cu pa un parti, J. no ta responsabel pa su actonan.

Hues a condena J. na 4 aña di prison cu ta e mesun castigo exigi pa Fiscal.



