Dialuna ultimo, dia 27 di Maart Pension Fund Tourism Sector Aruba (PFTSA), a cumpli 25 aña di existencia y a celebra esaki na Aruba Surfside Marina.Invitado nan a wordo ricibi door di e miembro nan di e board riba un blue carpet.Tambe nan a haya e oportunidad pa saca potret y ricibi un welcome drink.Durante e celebracion, persona nan grandi di PFTSA, manera Co founder Anselmo Pontilius, Co founder Minister Angel Bermudez, Chairman Glenn Farro como tambe Vice Presidente di Parlamento Rene “Baba” Herde tabata presente y a hiba palabra.En total 10 miembro a wordo elogia ariba e anochi aki pa nan dedicacion y contribucion cu PFTSA durante e aña nan y a ricibi un bunita plakaat pa nan esfuerso. Esnan reconoci tabata lo siguiente: Ben Marapin, Anselmo Pontilius, Ed Malone, Minister Angel Bermudez, Jossy Lacle, John Merryweather, Willie Kremer, Harold Malmberg, Rory Arends y Rene Sommer.Durante di e evento a tuma tempo pa pasa un documentario cortico den cual diferente personanan cu tabata / ta ainda afilia cu PFTSA, a duna palabra tocante e fondo.Directora Sanaa Baroud a sera e anochi cu un speech emocional, dunando danki na tur personanan cu a contribui na e exito di PFTSA durante 25 aña di existencia.













Source