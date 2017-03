18 luna di prison pa DJ cu a abusa di mucha di 14 aña

Hues awe mainta a subi e castigo cu Fiscal a exigi pa e conocido DJ, J., kende a wordo haya culpable di a abusa di un mucha di 14 aña.

Telenoticia por a compronde cu Hues a bisa cu J.(31) mester por tabata sa cu e mucha ta menor di edad.

Hues a mustra cu e ley a wordo traha pa proteha muchanan menor di edad contra actonan inmoral y abuso sexual.

Hues a sigui bisa cu e sospechoso J. a bisa cu e mucha parce mas bieu. Hues a rechaza esaki. Na opinion di Hues, J. mester a sospecha cu e mucha ta menor edad.

Hues a mustra cu riba whatsapp e mucha a bisa J. cu su mama no ta dun’e permiso pa sali. El a bisa cu e mester ta 100 porciento sigur cu su mama ta drumi, pa e por “sneak out”.

Hues a cuestiona e hecho cu J. a bay tene relacion sexual cu e mucha, sin usa condom. Esaki a causa cu e mucha mester a haci abortus.

Hues ta haya cu mester manda un aviso bon cla pa otronan cu nan mester pensa bon promer cu haci algo asina. Mester check si e persona ta adulto of mucha.

Hues a mustra cu Fiscal a exigi 18 luna di prison di cual 6 luna ta condicional. Hues no ta haya cu mester duna e parti condicional. El a condena J. na 18 luna di prison completo.



