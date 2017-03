E ley di Ombudsman ta un ley cu a keda pidi pa pueblo, hasta tabatin firmanan colecta y entrega na president di parlamento , e tempo ey Marisol Lopez Tromp. Hopi a keda papia , pero ainda Aruba no a logra trata e ley aki den parlamento. Sinembargo tur isla den reino y hasta Hulanda ya caba a keda cla cu e concepto di ley aki y a keda aproba y nan tin nan ombudsman. Kico realmente ta conduci cu ainda no ta trata e ley importante aki pa pueblo, no ta conoci.