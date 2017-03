Hues a subi e castigo exigi pa Fiscal4 aña di prison pa agente di Polis den uniform cu a abusa di dama den patruya di Polis

Hues a subi castigo pa e agente B., kende a wordo haya culpable di a viola e dama y tambe posecion di 60 bala.

Fiscal a exigi 3 aña y 6 luna di prison pa B., pero awe mainta Telenoticia por a compronde cu Hues ta haya e castigo abou y a subi esaki na 4 aña di prison.

Hues a bisa e ta haya cu no a keda proba e malversacion di cosnan di Polis. E tabatin cosnan den cashi na warda di Polis y no a usa esakinan pa tempo largo. Esey ta haci cu no por papia di malversacion. Hues a declara B. liber pa e acusacion aki.

Hues ta haya e agente B. culpable di e abusa di e dama. El a mustra cu B. den patruya di Polis y den uniform, a bay na e cas y a tuma e dama su pasaporte y a bis’e cu e mester bay cun’e warda di Polis pasobra ta sospecha cu e tabata ilegal. Hues a bisa cu esey ta haci cu e dama mester a sinta patras den e patruya di Polis. Envez di a bay warda di Polis, el a bay cu e dama na un lugar aleha na Ponton y a tene relacion sexual cun’e.

Hues a mustra cu no tin ningun prueba cu B. a haya servicio di prostitucion.

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu B. como agente di Polis, a abusa di su posicion pa viola e dama. Hues ta haya cu B. a tacha e integridad di e dama.

Hues a sigui bisa cu loke B. a haci, a crea desconfianza den imagen di Polis.

Hues ta haya cu B. ta culpable pa tabatin 60 bala scondi na cas. E 60 balanan, el a hiba cas despues di practica tiro y a keda cu nan sin debolbe nan.

Hues no ta haya e castigo exigi pa Fiscal na su lugar. El a condena B. na 4 aña di prison, kitando e tempo cu B. ta sera den KIA.



