Reaccion a cuminsa drenta riba e caso relaciona cu minister Paul Croes, e fraccion di mep ta bisa di a adverti caba den parlamento di e casonan aki y cu Gobierno no a duna cuenta al contrario a bisa cu no tin nada.E fraccion di MEP ta duna Minister Paul croes dos biaha 24 ora pa e entrega su retiro sino e fraccion geel lo exigi su retiro for di parlamento cu tey pa controla e integridad di e ministernan.