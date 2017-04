Conforme desaroyo di mercado turistico di Venezuela na unda mester a intensiva esfuersonan, den ultimo kwartaal di 2016, A.T.A. a entre otro inverti un total di AFL. 2 miyon adicional den mercadeo na Merca den ultimo cuartal di 2016, pa asina stimula e mercado di Mercamas hopi cu ta posibel. E frutonan di e ahuste strategico aki ta wordo refleha no solamente den e cantidad di bishitante, si no tambe den grado di ocupacion y rendimento (ganashi) pa hotelnan, cual conforme resultadonan reporta pa AHATA pa luna di februari a mustra mihor cu aña pasa durante e mesun lunanan. Ta keda tene na cuenta cu aña pasa februari y de facto temporada halto 2016 tabata uno zwak pa diferente motibo, entre otro tempo no frieuw na noordoost di Merca, y manifestacion epidemico di Zika.

Turismo ‘stay-over’: Februari 2017

Compara cu e prome dos lunanan di 2016, den 2017 turismo procedente for di e continente Norte Americano a crece cu 7.9%. Merca a subi cu 8.2%, mientras Canada a crece positivamente cu 5.4%. E continente Norte Americano a trece un total di 124,309 di bishitante cu ta representa un total di 71.7% di turismo durante e prome dos lunanan di aña. Pa locual ta e continente Latino Americano esaki a conoce un reduccion di 51.9% debi na problemanan economico y politico na Venezuela cu compara cu 2016, na 2017 a baha cu 71.3%. Brazil tambe a conoce un reduccion di 27.1%. E impacto di crisis di e mercado Venezolano riba nos turismo a wordo parcialmente absorbi danki na e crecemento di Colombia cu a subi cu 21.0%, sigui pa Argentina cu un crecemento di 40.4%. E continente di Latino America a trece den e prome dos lunanan di 2017 un total di 31,339 di bishitante. Esaki ta nifica un market share di 18.1% di turismo durante e e prome dos lunanan di aña. Pa loke ta Europa por nota un aumento di 5.9%. Hulanda a subi cu 8.7%, Mientras Reinonan Uni (UK) a reduci cu 10.7%. E continente Europeo a contribui cu un total di 12,809 bishitante cu ta representa 7.4% di turismo pa Aruba den e prome dos lunanan di 2017.

Turismo crusero

Den luna di februari di 2017, 81,574 pasaheronan crusero a bishita nos destinacion, cual ta un aumento di 12.1% menos compara cu e mesun luna na 2016. Esaki ta encera cu nos haf a yama bonbini na un total di 38 barconan crusero durante februari 2017 cual ta mescos cu e mesun luna na 2016. Proyeccion pa e aña aki ta sigui ta uno unda lo por ta kibrando record compara cu 2016.

Turismo en general: Excluyendo Venezuela, Turismo a crece cu 5.6% durante luna di februari 2017.

Si exclui e mercado Venezolano, por nota cu den luna di februari 2016 a ricibi un total di 74,265 di bishitante, mientras cu na februari 2017 a ricibi 78,743, cu ta 6% di aumento di bishitante cu a yega nos isla. Si inclui e mercado Venezolano, den luna di Februari 2016 a ricibi 96,185 bishitante, mientras cu na februari 2017 a ricibi 84,163 di bishitante, cu ta un reduccion di 12.5% den luna di februari 2017. Esaki ta debi cu den luna di februari e mercado Venezolano a conoce un reduccion di 16,500 di bishitante Venezolano. Esaki ta 75.3% menos compara cu luna di februari 2016. Motibo di esaki ta debi na crisis economico/politico na Venezuela. Apesar di e reduccion notabel di Venezuela, por deduci cu e impacto di mercado di Venezuela ta wordo absorbi parcialmente pa mercadonan nobo latino manera Colombia, y Argentina cu ta respalda e normalisacion di e calidad y cantidad di bishitante di Latino America. Tambe mester duna atencion na e contibucion enorme di Merca na nos turismo cu crecemento exponencial di estado di Massachusets (+12.6%), Pennsylvania (+1.6%), Florida (+35.0%) y California (+7.4%). Tambe mester tuma nota di crecemento stabil di estadonan manera Georgia (+23.7%), New York (+6.1%), y Ohio (+10.8%). E crecementonan aki ta bai man den man cu e intensificasion den e mercadonan menciona y tambe danki na adicion di buelonan diario di for di Hollywood International Airport di Fort Lauderdale. Mester remarca cu den e prome dos lunanan di 2017, JetBlue Airlines a trece un cantidad di 17,850 pasahero pa Aruba, cu ta un crecemento di +50.0% compara cu februari 2016 (11,902 pasahero). Otro aerolineanan mericano cu a destaca cu crecemento den di dos luna di februari ta United Airlines (+2.8%) y Delta Airlines (+18.0 %)

Acomodacion

Aruba ta ofrece su bishitantenan un variedad di acomodacion pa aloha. Pa e luna di februari 42.2% a keda na un ‘high rise’ hotel, cu ta un aumento di 3.3% di hospedante. Pa locual ta hotelnan ‘low rise’ esaki a representa un 8.6% di marketshare, cu ta un aumento di 5.5% di hospedante compara cu februari 2016. Tipo di acomodacion timeshare a ricibi 26.1% di nos bishitantenan, cu ta un aumento di 2.3%. Mientrastanto 23.1% di e total di bishitantenan a hospeda den un acomodacion alternativo (‘other accommodations’), cu ta un reduccion di 41.9% compara cu februari 2016. Esaki ta consistente cu e ausencia di e fenomeno ‘raspacupos’ y tambe e normalisasion di e mercado Venezolano.

Economia / CBA:

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa cu e di dos 9 lunanan di 2016, a contribui cu USD$1,229.17 miyon (1.2 biyon) pa cu nos economia cual ta un reduccion minimo di 0.4% compara cu cu e mes un temporada den 2015.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di februari, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 2.1% compara cu 2016. Esaki den cifra ta US$ 308.11 na 2016 compara cu US$ $315.71 pa 2017. E ganashi pa camber, e asina yama REVPAR a aumenta cu un saludabel 7.8% di US$ 277.53 na 2016 pa US$ 257.38 na 2017. E anochinan ocupa pa camber a aumenta cu 2.5%. Tambe por a nota crecemento den ‘Average Room Occupancy’ cu na februari 2016 tabata 81.3%, a aumenta pa 86.3% den februari 2017 cual ta un aumento di 5.0%.







