Prome di januari 2015 a kita gelijkbedrag y bashi di premie for di e pensionadonan di gobierno. E tempo ey ex minister di Finanzas Juan David Irausquin tabata involvi y den un acuerdo bilateral a regla esaki bou di punto 12 den e acuerdo. Finalmente gobierno a hinka esaki den un ley y a implementa esaki for di prome di januari 2015. Sinembargo sindicato TOPA no ta compronde kico landsbelsuit duurtetoeslag gepensioneerden tin di haber cu gelijkbedrag y bashi di premie. Sindicato TOPA ta mira cu minister di Finanzas actual y minister di economia ta bruha e duurtetoeslag di e penshonadonan cu e gelijkbedrag y e bashi di premie. E sindicato ta sigi splica cu si kier a regla e punto di gelijkbedrag y bashi premie lo mester a hasi esaki den indexeringsoverleg y no den pensioen di nos grandinan.