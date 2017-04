Ultimamente ta drenta diferente keho riba e tardansa di protesis, esaki ta un molester principalmente pa nos grandinan cu tin falta di dentadura y cu no lo por come te na momento cu dokternan keda cla y haci e proseso di entrega di protesis mas lihe. Tambe e financiamento di AZV pa cuido dental cu ta den un nivel preventivo, ta pa muchanan bao di 18 aña so. Segun vocero di AZV, nan ta den diferente reunion cu e asosacion di dentista y ta spera cu tur cambio sali bon na bienestar di e ciudadanonan, principalmente nos grandinan.