Dump ilegal na Sero Lopez na candela atrobe, CAFT ta indica cu gobierno a tuma mas personal na trabou y DTZ ta purba censura media na Aruba segun Andin Bikker.

Telenoticia is our prime time newscast that covers all the local events in an objective and professional manner.

The post TELENOTICIA 27JUNI 2017 appeared first on Telearuba.

Telenoticia, Andin Bikker, Canal 13, ivo yanez, mike eman, Otmar Oduber, telearuba, www.telearuba.aw, Xiomara Ruiz-Maduro

TELENOTICIA 27JUNI 2017 – Telearuba





Source