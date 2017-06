Den Parlamento di Aruba a trata e caso di penshonadonan di Setar cu a hiba un lucha largo pa nan derecho. Pa esaki parlamento a trata e ley cu ta autoriza gobierno pa efectua e pagonan na e penshonadonan di Setar.

