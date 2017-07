Durante asistencia tanto polis como aggressor ta fayece, ta neglisha diferente situacionnan bao di nos hobennan segun Marisol Lopez Tromp y diferencia ta grandi entre debe nacional tempo AVP a yega na mando y awor segun Xiomara Ruiz Maduro.

Telenoticia is our prime time newscast that covers all the local events in an objective and professional manner.

The post TELENOTICIA 4 JULI17 appeared first on Telearuba.

TELENOTICIA 4 JULI17 – Telearuba





Source