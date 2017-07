Aruba a conoce su prome morto den trafico na altura di e retonde di Drive in. Ta trata aki di Johnny Forrester naci na Aruba. Vocero Policial ta duna un splicacion ariba e caso lamentabel aki.

