Tabata tin un sentencia pa loke ta e caso cu De Veer Chain theatres NV a lanta contra Land Aruba, pa motibo di tardamento pa tuma un decision.Hues a dicta na fabor di Land Aruba y nos a capta e prome palabranan despues di e sentencia di Huez.

The post Hues ta dicta na fabor di Land Aruba den caso cu De Veer Chain theaters NV appeared first on Telearuba.

Hues ta dicta na fabor di Land Aruba den caso cu De Veer Chain theaters NV – Telearuba





Source