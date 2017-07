5 di maart 2015 juffrouw Suki Croes di Scol Basico Kudawecha a wordo acusa di bully den klas y awo despues di 2 aña y algun luna e juffrouw a gana su caso cu el a entama contra minister Michelle Hooyboer-Winklaar.

The post Juffrouw Suki Croes ta gana caso contra minister Michelle Hooyboer-Winklaar appeared first on Telearuba.

Juffrouw Suki Croes ta gana caso contra minister Michelle Hooyboer-Winklaar – Telearuba





Source