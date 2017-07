Hues ta dicta na fabor di Land Aruba den caso De Veer Chain theatres NV, Juffrouw Suki ta gana su caso contra Michelle Hooyboer-Winklaar y Aruba a conoce su prome morto di trafico.

Telenoticia is our prime time newscast that covers all the local events in an objective and professional manner.

The post TELENOTICIA 5 JUL 2017 appeared first on Telearuba.

TELENOTICIA 5 JUL 2017 – Telearuba





Source