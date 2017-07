Posiblemente otro daño di 1 miyon florin na e kabel di 60-mil volt di Elmar, esey ta e resultado di un trabou di contratista haci den pura pa e proyecto Green Corridor na altura di Young Fellow pabou di Drive-Inn. E hecho aki a causa cu partinan grandi di nos isla a keda sin coriente.Director di Elmar a agrega cu pa re-establece e coriente nan a pasa e coriente via otro kabel pero esaki ta haci henter sistema mas vulnerabel, mientras nan ta busca pa drecha loke a bolbe daña.

The post Posiblemente otro daño di 1 miyon florin na e kabel di 60-mil volt di Elmar appeared first on Telearuba.

Posiblemente otro daño di 1 miyon florin na e kabel di 60-mil volt di Elmar – Telearuba





Source