Rey Willem Alexander a yega corsou pa asina reuni cu diferente instancia y mira e posibilidad pa bay Sint Martin of pa duna cualkier ayudo posibel cu nan tin mester, central di polis a wordo notifica cu personanan a encontra un curpa sin bida na un cas na Santo Largo.

Telenoticia is our prime time newscast that covers all the local events in an objective and professional manner.