Trahadornan di Arubus a pone trabou plat,bao guia di Ministerio Publico, SGC (Sectie Georganiseerde Criminaliteit) di Cuerpo Policial a tene un accion den un supuesto drugspand na Emanstraat na Oranjestad. Tabatin siete persona cu a wordo deteni. Tambe un cantidad ainda desconoci di droga a wordo tuma den beslag.

