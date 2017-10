FTA y RBC Bank a yega na un protocol y asina trahadornan a reanuda trabou. Mediador tambe a hunga un rol den e proceso aki Y Departamento di Impuesto kier a informa tur esnan cu ta core truck, taxi of otro tipo di number di auto cu no ta esunan A, pa no lubida cu ley a cambia pa locual ta pagamento di number di auto pa nan.