Go Cultura a lanta pa asina sostene e cultura na Aruba. Nan ta apoya tur esnan cu kier bin dilanti di un of otro manera pa asina engrandese e sector artistico y cultural. Tambe lo apoya esnan cu tin mester un apoyo financiero haciendo diferente actividadnan pa asina yuda esnan cu kier sigui den e ramo aki pa nan logra nan meta te final. Proximadamente Go cultura lo ta bay tin un acitividad interesante unda cu ta bay tin diferente orador local y internacional den un conferencia pa yuda desaroya e mundo artistico y di cultura na Aruba.