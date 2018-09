Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister Andin Bikker a reuni cu UNHCR, cu ta e unidad di Nacionan Uni cu ta trata e tema di refugiado. Pa UNHCR tawata presente e ‘Regional Representative’ señor Matthew Reynolds. A trata e tema di e crisis migratorio na Venezuela y e rol di Nacionan Uni den esaki. UNHCR a compromete di no duna e certificadonan mas. Y ta laga e procedura di asilo den man di Gobierno di Aruba.

UNHCR tawata duna certificadonan di refugiado na personanan cu tawata acerca Rode Kruis Aruba en busca di haya un documento pa keda na Aruba. En principio, e entregamento di e certificadonan aki ta sin base pasobra nan no tin niun valides. Como pais, Aruba tin su mesun procedura estableci pa peticionnan di asilo politico. Den e caso aki e ora, UNHCR no mag di tin un procedura riba u mes na mes momento.

Prome Minister: “E bruhamento a bin basa riba supuesto palabracionnan di pasado cu Gobierno di AVP. Pero nos a splica nan cu Gobierno a cambia y nos tin otro maneho y den nos maneho no tin ni espacio y tampoco necesidad pa UNHCR tuma e rol di facilita peticionnan di asilo”.

Den pasado, UNHCR a entrega 400 certificado. Nan lo entrega e nombernan aki na autoridadnan di Aruba pa esakinan wordo revisa den un procedura urgente. Esnan cu ta den posicion di un di e documentonan aki, no lo wordo considera di tin status legal y den caso nan wordo deteni, nan lo wordo expulsa di nos pais.

E certificado aki, ta un documento cu ta simplemente un recibo, un prueba di ricibimento. E no ta duna niun derecho pa ricibi asilo politico y tampoco proteccion. E personanan cu ta posee e document aki, ta sinti cu nan tin e proteccion y derecho pa keda na Aruba mientras esaki no ta e caso. Gobierno di Aruba a yega na palabracion concreto cu UNHCR cu den caso cu nan tin comentario of observacion riba nos procedura, nan lo contacta nos direct y no lo bay over mas na duna e certificadonan ey.

“UNHCR a ofrece asistencia pa yuda Aruba riba diferente otro tereno. Nos lo hiba nan propuesta bek Aruba y discuti esakinan internamente prome. Importante di e reunion ta cu nos a estrecha lasonan, nos a declara di lo traha hunto y UNHCR tin confiansa cu Gobierno di Aruba ta atendiendo e tema aki na bon forma”, Prome Minister a duna di conoce.