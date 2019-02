“Sin vergunning bo no por tin hende den servicio di trabou y bo no por ta funcionando paso bo no a keda cla pa haya e vergunning aki’. Algo cu e donjo di e compania Gala Romana NV, cu ta garna piedra pa loco den Sero Cristal, no ta compronde. Ya ta tres bes cu a hala su atencion cu e no tin permiso pa traha, pero ta mane bo ta papia contra un muraya di piedra